Brambati: «Immobile? Sono convinto che possa dare ancora tanto, ma non so se vorrà darlo ancora alla Lazio». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Brambati ha parlato della stagione complicata della Lazio e del momento difficile di Ciro Immobile. Le sue parole.

PAROLE– «Non è imputabile tutto a Immobile di questa stagione. Ci si aspetta tanto perché ha sempre dato tanto, è sempre stato quello che ha risolto i problemi. Il problema è che l’età pesa e ci sono anni in cui l’età pesa ancora di più. In più vorrei ricordare che questa Lazio si è privata di un giocatore importantissimo che non è mai stato sostituito, ossia Milinkovic-Savic. E’ venuto a mancare anche a giocatori importanti come Immobile. Può capitare anche che a un giocatore importante come lui una stagione sottotono. Sono convinto che possa dare ancora tanto. Ma non so se vorrà darlo ancora alla Lazio. Quello che è successo quest’anno è stato duro. Bisogna capire se ha ancora voglia di spendere i suoi ultimi anni di carriera alla Lazio ».