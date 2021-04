Simone Braglia, ex portiere, ha parlato della lotta Champions e del possibile rinnovo di Simone Inzaghi. Le sue parole L’ex portiere Braglia ha parlato a Tmw Radio della lotta Champions e di Simone Inzaghi.

CORSA CHAMPIONS – «Vedremo a fine campionato chi sarà in Champions e chi no. Il Milan ci andrà secondo me, il quarto posto se lo giocheranno Juventus e Napoli. Certo, è un campionato talmente strano che ci sta tutto, ma credo che il Milan ce la farà».

INZAGHI – «Se avessi avuto l’opportunità di cambiare, io sarei andato via. Se Lotito gli offre il rinnovo, allora va bene, perché comunque la piazza di Roma è sempre molto ambita».