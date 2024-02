Braglia sull’errore di Provedel in Lazio Bologna: «Si sta andando oltre i limiti»

Simone Braglia, ex portiere, ha così parlato dell’errore commesso da Provedel in Lazio Bologna: le sue dichiarazioni

L’ex portiere Simone Braglia, a Tmw, ha parlato così dell’errore commesso da Provedel in Lazio-Bologna.

LE PAROLE – «L’errore di Provedel è solo l’ultimo, ce ne sono sempre di più. Il problema di fondo è che si cerca ostinatamente di giocare la palla da dietro. Si deve tornare a fare le cose semplici. Stiamo andando oltre i limiti. Il fatto di iniziare dal basso tante volte ha posto le squadre in situazioni negative. Nei settori giovanili, soprattutto in tenera età, iniziano già a insegnare ai portieri a costruire dal basso. Stiamo esagerando. Non dico che non bisogna iniziare il gioco dal basso, ma forse ora è troppo».