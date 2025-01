Braga Lazio, ecco dove sarà trasmessa la partita di Europa League di questa sera. I dettagli

La Lazio vola in Portogallo per affrontare il Braga. I biancocelesti, invece, sono i primi della classe. La gara è in programma questa sera alle ore 21 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.