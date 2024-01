AIC sull’episodio di Bove al derby: «È gravissimo». La dura replica dell’Assocalciatori sui suoi profili social

Il derby di Roma ha portato, come spesso capita, strascichi anche fuori dal campo. L’episodio del lancio della bottiglietta di birra ai danni di Edoardo Bove da parte di un tifoso della Lazio è certamente uno dei peggiori. Per fortuna non è successo nulla di grave e il ragazzo sta benissimo.

Lo stesso calciatore non ha voluto accentuare la polemica, ma in compenso è scesa in campo l’AIC per non far passare sottotraccia l’accaduto con un post sul loro profilo X: «Edoardo Bove, colpito da una bottiglia di birra durante il derby di Coppa Italia. Un episodio gravissimo che, ancora una volta, mette l’accento sull’incolumità».