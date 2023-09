Bonucci all’Union Berlino è UFFICIALE. Lui spiega: «Ecco perché sono venuto qui». Le parole del difensore ex Juventus

Leonardo Bonucci è ufficialmente un giocatore dell’Union Berlino. Per lui contratto di un anno con opzione per il secondo.

Queste le sue prime parole: «È speciale per me andare a giocare all’estremo per la prima volta nella mia carriera. All’Union ho l’opportunità di continuare a giocare ai massimi livelli e di supportare la squadra nel suo percorso in tre competizioni impegnative con la mia esperienza. Non vedo l’ora che arrivi questa nuova fase nella mia carriera».