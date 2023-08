Bosi, parla l’agente: «La Lazio ha un progetto chiaro per la crescita di Gioele»

Bosi, il manager del giovane calciatore approdato alla Lazio rilascia alcune dichiarazioni elogiando la società biancoceleste

Ai microfoni di TMW ha parlato Daniele Ferri, ovvero il manager di Gioele Bosi approdato alla Lazio dall’Atletico Madrid, e rilascia alcune dichiarazioni proprio sul club biancoceleste

PAROLE – Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa operazione, che ha visto Bosi approdare in un top club italiano che ha dimostrato di credere in lui, facendogli sottoscrivere intanto un contratto triennale. La società ha da subito mostrato un progetto ben preciso per la sua crescita, che ha spostato poi gli equilibri in questa direzione visto che c’erano diverse altre richieste, sempre in Italia, dove alla fine anche Bosi desiderava tornare. Un ringraziamento va al Presidente Claudio Lotito e al Direttore Sportivo Angelo Fabiani, ma anche alla dirigenza e allo staff dell’Atletico Madrid, che ha permesso al ragazzo di iniziare ad ambientarsi e confrontarsi con alti livelli, quelli che ha trovato a Formello: l’esperienza spagnola, per un più celere ambientamento è stata determinante. Ora siamo pronti per questo nuovo inizio