Borghi: «Mi aspettavo di più dalla Lazio. Ma non erano scelte di Sarri»

Stefano Borghi, giornalista, ha analizzato la stagione di Maurizio Sarri e della sua Lazio fin qui: le parole

A Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi ha così analizzato la stagione della Lazio.

LE PAROLE – «Io mi aspettavo di più dalla Lazio quest’anno. Vero che gli addii di Tare e Milinkovic-Savic sono stati due colpi forti ma non mi aspettavo questo tipo di stagione. La squadra è stata rinnovata in un modo non così sbagliato, sono arrivati dei giocatori interessanti che però è chiaro non fossero le scelte dell’allenatore e Sarri continua a sottolinearlo».