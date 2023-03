Borghi: «Immobile attaccante epocale, i numeri...»

Stefano Borghi, noto giornalista e opinionista di DAZN, ha elogiato Ciro Immobile, attaccante e bomber della Lazio

Intervenuto a DAZN, Stefano Borghi ha parlato così di Ciro Immobile, attaccante della Lazio:

«E’ uno dei rarissimi casi di centravanti per il quale sembrano non valere i numeri. Noi pesiamo i centravanti dai gol e Immobile, tra i 100 migliori marcatori della Serie A, ha la quarta miglior media di gol segnati per partite giocate. Quello più recente con una media migliore della sua se n’è andato nel ’58. Ciro è un attaccante epocale come numeri. Ha 12 gol in meno di Baggio con 150 partite in meno in Serie A. E’ veramente strano, per me inaccettabile, che venga giudicato a prescindere da questi numeri che sono assolutamente determinanti per capire di chi stiamo parlando».