Boninsegna: «Immobile il miglior attaccante italiano del momento»

Roberto Boninsegna ha elogiato Ciro Immobile, indicandolo come il miglior attaccante italiano del momento

Ospite del salotto de L’Arena, Roberto Boninsegna ha commentato il momento della Nazionale azzurra e soffermandosi sui giocatori a disposizione di Mancini. Menzione speciale per il nostro Ciro:

«Il miglior attaccante italiano del momento? Resta Immobile. In queste ultime stagioni si è espresso ad altissimi livelli. Il problema è che, ad oggi, il nuovo Immobile lo stanno ancora cercando. Speriamo nei giovani. Uno come Simeone, più che all’Argentina, servirebbe a Mancini. L’Italia, in questo momento, è carente di attaccanti. E si è visto nella partita pareggiata contro la Svizzera.

Non c’è uno come l’attaccante dell’Hellas tra gli azzurri. Belotti non è in spolvero. Resta Immobile (infortunato per le due sfide decisive verso il Mondiale ndr), che segna molto, però, lontano dalla Nazionale. Ai miei tempi c’eravamo io, Pulici, Graziani, Riva, Anastasi, Chinaglia, ma poi le caratteristiche di ogni giocatore vengono esaltate dai compagni che ha vicino. E non sempre è semplice mantenere inalterati gli equilibri tra nazionale e club».