Boniek dimentica la Lazio: «Per me in cinque lotteranno per la Champions...»

L’ex attaccante polacco Boniek ha parlato della lotta per un posto Champions in Serie A, dimenticando però la Lazio…

Zibi Boniek, ex attaccante di Juventus e Roma e ora vicepresidente UEFA, in una intervista a Radio Anch’Io lo Sport ha parlato della lotta Champions in Serie A dimenticato però la Lazio.

LE PAROLE – «C’è un’ammucchiata in vetta, ma siamo solo all’inizio. Nel campionato italiano le differenze fra le prime cinque squadre, dal punto di vista societario, gestionale ed economico, è talmente grande che dubito s’inserisca altri. Per me in cinque lotteranno per quattro posti in Champions: le due milanesi, la Roma, la Juventus e il Napoli».