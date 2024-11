Bondo Lazio, l’ultima idea per il centrocampo. E’ l’alternativa a quel colpo: le ultime di mercato

Bondo Lazio, l’ultima idea per il centrocampo porta proprio al giocatore del Monza. Alternativa a quel colpo: le ultime novità di mercato

Il calciomercato Lazio è sulle tracce di un centrocampista. Il club biancoceleste vuole regalare a Baroni rinforzi in mezzo al campo e punta ancora su Folorunsho, già trattato nel corso dell’ultima estate.

Da non escludere però, secondo la Gazzetta dello Sport, alcune possibili alternative. Tra queste c’è Warren Bondo del Monza, classe 2003 e quindi tesserabile come Under 22. Valore del cartellino sui 6 milioni di euro.