Bonazzoli Lazio, l’attaccante può essere la soluzione giusta?

Bonazzoli, accostato alla Lazio in questi giorni, può essere la soluzione giusta per la squadra biancoceleste?

Come spiegato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per il giocatore Roma rappresenterebbe una chance importante, visto il salto di qualità a livello di classifica. E per di più, conscio del suo ruolo, sarebbe maggiormente incentivato nello sfruttare le occasioni a lui offerte. a partire dall’esordio in Conference League. Ma il suo arrivo sarebbe importante anche per la Lazio, con Sarri che avrebbe a disposizione un attaccante per far rifiatare Immobile e con caratteristiche simili a quelle richieste dal tecnico.