Calciomercato Lazio, Bonaventura si allontana: ok del giocatore al Torino

Bonaventura si allontana dalla Lazio. Il centrocampista sembra aver dato l’ok al Torino per un eventuale trasferimento

È da tempo in orbita Lazio, Giacomo Bonaventura. Un affare proposto ai biancocelsti a parametro zero: il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare con il Milan ed è, quindi, in cerca di un nuova squadra con cui ricominciare.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, però, sul centrocampista sarebbe piombato il Torino, meta gradita dallo stesso Bonaventura. Come riferito dal quotidiano, appena ci saranno le condizioni, Mino Raiola, suo procuratore, avvierà una trattativa col club granata.