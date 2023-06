Bonanni: «Tare? 18 anni di Lazio sono tanti ma si sapeva sarebbe finita cosi»

Bonanni, l’ex calciatore esprime il suo parere riguardo il recente addio di Igli tare alla Lazio che lascia dopo 18 anni

La Lazio ripartirà il prossimo anno dalla Champions League ma senza Igli Tare, il quale dopo 18 anni ha deciso di lasciare il club. Ai microfoni di TMW interviene Bonanni, che esprime a riguardo il suo parere

PAROLE – Sicuramente Tare lascia un pezzo di cuore a Roma, 18 anni tra dirigente e giocatore non sono pochi. È veramente molto attaccato alla Lazio, lo ha dimostrato negli anni, però si sapeva che sarebbe andata così. E adesso bisognerà vedere cosa succederà. La Lazio in questo momento so che sta facendo cambiamenti, anche nelle giovanili, sono curioso di capire come cambierà anche la prima squadra

LAZIO – A prescindere dalla Champions, la Lazio deve rinforzarsi. Se Milinkovic va via, sarà difficile sostituirlo. La squadra dovrà essere strutturata in maniera diversa. Milinkovic a 35 milioni mi sembra assurdo se Koopmeiners ne vale 50