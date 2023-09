Bonanni: «Sono un po’ preoccupato per questa Lazio» Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimo Bonanni, ha parlato dell’inizio campionato in salita per la Lazio.

LE PAROLE- Dispiace che la Lazio non sia riuscita a fare la partita, la vittoria di Napoli se non la facevi seguire con almeno un punto a Torino cambiava poco. Se fossi in Sarri farei un appunto sul terzo gol, che era evitabilissimo. Non mi aspetto un atteggiamento così da Casale.Immobile? La Lazio sta cambiando il modo di giocare e lui ne risente più di tutti. Non ha più vicino a lui Milinkovic, che gli permetteva di trovare spazi e soluzioni diverse. Sono un po’ preoccupato, vedo una squadra che ancora non ha trovato una quadratura e un modo diverso di giocare