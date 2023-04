Bonanni: «Se la Lazio va avanti cosi come può non pensare...»

Bonanni, l’ex esterno commenta la situazione in casa Lazio alla luce della vittoria di ieri contro il Monza

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato l’ex esterno della Lazio Bonanni, il quale alla luce della vittoria contro il Monza, commenta la classifica dei biancocelesti con le idee piuttosto chiare

CHAMPIONS – Ha fatto un passo in avanti. Mi ha dato l’impressione che possa arrivarci. Se torna Immobile a grandi livelli può far davvero male. Se continua così come fai a non pensare di arrivare in Champions?