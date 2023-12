Bonanni: «Sarri ha ancora qualche jolly da giocarsi, ma stanno per finire». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Bonanni ha detto la sua sulla situazione in casa Lazio e Milan. Analizzando anche la posizione in società di Stefano Pioli e Maurizio Sarri. Queste le sue parole.

PAROLE– «Sono nella stessa situazione, ma forse più rischio per Pioli. A sensazione credo che per Pioli domani sarà una finale, mentre Sarri ha ancora qualche jolly da giocarsi, ma stanno per finire».