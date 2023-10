Bonanni: «Sarri? Dichiarazioni pessime. Sembra che…». Le parole dell’ex giocatore sul tecnico della Lazio

Il momento non facile della Lazio impone delle riflessioni in tutto l’ambiente. A finire sul banco degli imputati, come sempre in queste situazioni, è il tecnico, che, anche secondo Massimo Bonanni, ha sbagliato alcune cose sul lato comunicativo. Queste le sue parole a TuttoMercatoWeb:

PAROLE– «Dichiarazioni pessime. Sembra che parli al bar con gli amici e lancia una bomba. Dice certe cose davanti alle telecamere, per me sei pessimo sotto l’aspetto della comunicazione. Per me i senatori anche non hanno preso bene queste parole. Stai screditando tutta la tua rosa ed è un atteggiamento sbagliato. Poi dentro lo spogliatoio puoi litigare con chiunque, ma fuori sei l’allenatore e non puoi dare questa immagine ».