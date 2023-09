Bonanni: «Sarà una partita fondamentale per la Lazio. Credo che Sarri la preparerà come Napoli». Le parole dell’ex giocatore

Massimo Bonanni ha detto la sua a TMW Radio, sulle partite di Serie A e anche sulla sfida di donami della Lazio col Milan.

PAROLE– «Sarà una partita fondamentale per la Lazio. La Lazio non può perdere, dall’altra parte credo che sia altrettanto importante per il Milan, sono convinto di vedere una bella partita. Credo che Sarri la preparerà come Napoli».