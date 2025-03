Bonanni, le parole dell'ex calciatore sulla lotta Champions

Bonanni, l’ex calciatore biancoceleste esprime il suo parere riguardo la lotta Champions che comprende anche la Lazio: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimo Bonanni ha rilasciato alcune dichiarazioni alla luce del turno di campionato, parlando con particolare riferimento alla lotta Champions che riguarda la Lazio

LOTTA CHAMPIONS – La Roma sta facendo benissimo, doveva vincere 3-0 il primo tempo. E’ stata in controllo totale, per me la Roma farà benissimo, vincerà con Cagliari e Lecce ma dopo non so. Ma se vince da qui alla fine, meriterebbe alla fine di andare in Champions. E’ tornata in corsa però