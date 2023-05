Bonanni: «La Lazio ha fatto un campionato al di sopra di ogni aspettativa». Ecco le parole dell’ex giocatore

Ai microfoni di TMW Massimo Bonanni ha parlato del percorso in campionato della Lazio, all’indomani della sfida contro la Cremonese. Le sue parole:

PAROLE– «La Lazio ha fatto un campionato al di sopra di ogni aspettativa. Sarri e la squadra hanno fatto una grandissima cosa. Per quanto riguarda Sarri, credo che abbia detto cose giuste, il prossimo anno devi affrontare la Champions e sicuramente senza Milinkovic, che sarà difficilissimo da sostituire, quindi va rinforzata la squadra. Se fossi io al posto di Sarri chiederei le stesse cosE. E sono sicuro che le ha chieste alla società. Non ha chiesto nulla di trascendentale. La Lazio il prossimo anno avrà un Milinkovic in meno e un Immobile e Pedro con un anno in più. È normale che un tecnico chieda delle garanzie. Hai aspettative ancora più alte e se vuoi migliorare devi vincere il campionato. Per fare questo e andare bene in Champions devi prendere almeno 6-7 giocatori di livello »