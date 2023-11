Bonanni: «Insigne? Per me vuole tornare in Italia. Se riuscisse a…». Le parole dell’ex giocatore

L’ex calciatore Massimo Bonanni, interpellato dalla redazione di TuttoMercatoWeb, ha detto la sua riguardo il possibile arrivo di Insigne alla Lazio. Le sue parole.

PAROLE– «Sì ma non in prestito, Se riuscisse a trovare una buonuscita con la sua società lo prenderei, ma non con sei mesi di contratto ma magari un anno e mezzo. Per me vuole tornare in Italia e non è un problema di soldi. Cercherà una piazza che può permettergli di fare 2-3 anni di livello. Ha 33 anni e caratteristiche per fare almeno un paio di anni fatti bene ».