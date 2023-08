Bonanni: «Deluso dalla Lazio. Vi spiego il motivo». Le dichiarazioni dell’ex giocatore sulla situazione in casa biancoceleste

A TMW Radio, l’ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato dei temi della Serie A, e anche di quelli che riguardano la Lazio:

PAROLE– «Non so. Io sono deluso da quella che è stata la gestione in casa Lazio di tante cose. Ci si aspettava che la società provasse a prendere dei profili diversi, importanti. Invece sono stati acquistati due giocatori bravi ma si è perso uno dei centrocampisti più forti in Europa senza averlo sostituito a dovere. Berardi poi sarebbe stato molto importante. Onestamente sono molto deluso ».

LAZIO E ROMA– «Credo che la Lazio abbia delle certezze, così come la Roma, con Mourinho che ha dato un’idea di gioco precisa. Ha preso dei giocatori funzionali al gioco del tecnico ma tecnicamente è più indietro dei biancocelesti. La Roma la sua identità l’ha sempre avuta e sarà comunque questa, indipendentemente da chi arriverà. La Lazio ha perso tantissimo con Milinkovic. La leadership che dava il serbo non la ritrovi così ».