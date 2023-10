Bonanni: «Contro il Sassuolo ho visto una bella Lazio, ha ampiamente meritato la vittoria». Le parole dell’ex giocatore

Massimo Bonanni a TMW Radio, ha parlato dell’ultimo turno di Serie A e della vittoria della Lazio contro il Sassuolo.

PAROLE– «Ho visto una bella Lazio. Al netto degli errori della difesa del Sassuolo, la Lazio ha ampiamente meritato. La Roma? Una partita in cui sono contento per El Shaarawy, ma non mi piace la squadra. Palladino mi sembra molto preparato per l’età che ha, lo voglio vedere in altri contesti. E’ un allenatore nato e cresciuto con Gasperini, hanno la stessa idea e lo vorrei vedere con una squadra più ambiziosa. Lo vedrei bene a fine anno alla Fiorentina o alla Lazio».