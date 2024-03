Bonanni: «Contento di Tudor alla Lazio, è uno dei pochi che lavora su»...

Massimo Bonanni si è espresso sulla decisione della Lazio di affidare la panchina biancoceleste a Tudor dopo l’addio di Sarri

Oramai è solo questione di giorni, e poi Tudor diventerà ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, dopo l’addio di Sarri. Sulla decisione, ai microfoni di TMW si è espresso anche Massimo Bonanni.

LE PAROLE – «Sulla scelta della società di affidarsi a Tudor sono contento. Si tratta di un allenatore della nuova generazione, che cerca fisicità e intensità. Il prossimo anno nella Lazio mi aspetto 7-8 addii, visto che in molti non hanno queste caratteristiche. Lotito ha detto cose pesanti, in questo momento non c’è un bel clima in casa Lazio».