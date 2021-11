Bomba dall’Inghilterra: Pochettino dal PSG al Manchester United?

Il tecnico argentino, che per tanti anni ha guidato il Tottenham, dallo scorso gennaio è il tecnico del Paris Saint Germain, la squadra con il maggior numero di talenti al mondo. Ma si sa che non è facile gestire tanti campioni. In particolare il tecnico sarebbe stufo di dover gestire uno spogliatoio dominato da personalità forti, e spesso in contrasto tra loro, come Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappe. Senza contare che la sua famiglia abita a Londra e spinge per un suo rientro oltremanica.

Non sarebbe semplice la trattativa, perché poi a quel punto sarebbe lo stesso Psg a dover trovare un allenatore, ma la tentazione di Pochettino sembra molto forte e il Manchester United, mentre cerca di blindare la qualificazione agli ottavi di Champions League martedì, continua a sondare pure Pochettino. Sicuramente i Red Devils sanno che, nonostante i tanti campioni in rosa, non sarà facile trovare un allenatore. Zidane è il prescelto, ma nicchia. Il nome di Rodgers è sempre molto caldo, ma bisognerebbe ‘scipparlo’ al Leicester. Piace anche Ragnick.