Bologna Udinese, Mbaye rimedia il giallo: salterà la Lazio

Bologna Udinese, il rossoblu viene ammonito durante il match. Era diffidato e non sarà disponibile per la sfida dell’Olimpico contro la Lazio

Mbaye non sarà disponibile per mister Mihajlovic: l’allenatore del Bologna dovrà fare a meno del senegalese per la sfida contro la Lazio da giocare sabato 29 febbraio alle 15. Il difensore ha rimediato il giallo durante il match contro l’Udinese con un fallo al 51′ del secondo tempo ed era nella lista dei diffidati insieme a Denswil e Santander. Mister Mihajlovic dovrà cambiare ancora le carte per capire come affrontare i biancocelesti.