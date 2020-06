Bologna, tutti negativi all’ultimo tampone: i dettagli

Bologna, buone notizie arrivano da Casteldebole: tutti negativi infatti i tamponi a cui sono stati sottoposti squadra e staff

Ottime notizie in casa Bolgona. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it infatti nel settimo test dei tamponi squadra e staff hanno registrato soltanto esiti negativi.

Solo qualche giorno fa Casteldebole era in allarme per un sospetto positivo nello staff, che stando al protocollo di oggi avrebbe costretto tutta la squadra in quarantena per due settimane mettendo così a rischio la ripresa del campionato.