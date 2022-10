Serie A, Arnautovic e Ferguson regalano il successo al Bologna contro il Lecce

Termina 2-0 la sfida delle ore 15 tra il Bologna di Thiago Motta e il Lecce di Baroni

Dopo il successo in Coppa Italia contro il Cagliari, arriva anche la vittoria in campionato per il Bologna di Thiago Motta che batte 2-0 il Lecce di Baroni. Ad aprire le marcature ci pensa Arnautovic su calcio di rigore al 13′ del primo tempo, il raddoppio arriva quasi venti minuti più tardi esattamente al 34′ grazie alla rete di Ferguson.

Il 2-0 alla formazione pugliese, consente al Bologna di salire in classifica a quota 10 punti, raggiungendo Monza e Fiorentina che ieri sono state sconfitte da Milan e Inter.