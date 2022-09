Bologna, Thiago Motta in rossoblù per diventare “grande”

Dopo l’esonero di Mihajlovic, a sedersi sulla panchina del Bologna sarà Thiago Motta chiamato all’esame di maturità

Ritorna dunque in panchina un personaggio complesso e istrionico qual è Thiago Motta, nuovo allenatore del Bologna. Dopo la separazione da Sinisa Mihajlovic, il club felsineo ha scelto il suo nuovo condottiero non prima di aver incassato il rifiuto di Roberto De Zerbi.

Una decisione, quella di puntare sull’italo-brasiliano, tutto sommato in linea con l’ambizione della proprietà Saputo che necessitava di una sterzata per ritrovare entusiasmo e donare nuova linfa a un progetto che attende il salto di qualità in direzione Europa già da qualche anno.

