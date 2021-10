Conferenza stampa Sarri: «Abbiamo disputato un match passivo»

Al termine di Bologna-Lazio, valida per la settima giornata di Serie A, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole

Al termine di Bologna-Lazio, valida per la settima giornata di Serie A, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

SULLA PARTITA – «Il Bologna è entrato in campo in maniera molto determinata, mentre noi non avevamo energie nervose. Abbiamo disputato un match passivo, in difesa è mancato il sacrificio. La direzione arbitrale non ha inciso sulla gara, ma certi atteggiamenti li vedo solo da parte dei fischietti italiani».

ASSENZA IMMOBILE – «Non è possibile spiegare una gara con la mancanza di un giocatore. Eravamo distratti e scarichi sia fisicamente che mentalmente. Siamo arrivati al match scarichi. Dobbiamo riflettere sui motivi che hanno portato a questa situazione».

ASPETTO TATTICO – «Non si può parlare dell’aspetto tattico considerando la situazione fisica e mentale di oggi».