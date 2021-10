Lo storico radiocronista ha commentato su Twitter la partita persa dai biancocelesti al Dall’Ara di Bologna contro la squadra di Mihajlovic

Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Lazio si sono affrontate nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22. Biancocelesti mai in partita, travolti dai padroni di casa guidati da un ispiratissimo Barrow, protagonista con due assist e un gol. Brutto passo indietro per la squadra di Sarri. Ottimo segnale di ripresa per quella di Mihajlovic.

Gara del #Bologna eccellente. #Lazio lenta e in grande difficoltà. ( da tifoso laziale: animo, la strada è lunga e c’è tempo per migliorare…) #BolognaLazio — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) October 3, 2021

