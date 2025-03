Bologna Lazio, le probabili scelte dei padroni di casa

Ecco quale potrebbe essere la formazione in campo dal primo minuto del Bologna contro la Lazio: le ultime

Non ci sarà solo Atalanta Inter come big match della prossima giornata di Serie A ma anche Bologna Lazio avrà la sua parte. Le due formazioni si trovano entrambe nella zona alta della classifica e vorranno conquistare i punti in palio per dimostrare la propria superiorità. Per affrontare la squadra di Baroni i felsinei potrebbero schierare un modulo molto offensivo con un trequartista a sostegno delle due punte. Ecco la probabile formazione:

BOLOGNA (4-3-1-2) Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumí, Juan Miranda; Freuler, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Ndoye, Castro.