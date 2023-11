Bologna-Lazio, i precedenti al Dall’Ara tra le due squadre. Le statistiche sul match di domani

Da sempre trasferta difficile quelle del Dall’Ara per Lazio, che in 79 incrocio, è in svantaggio per quanto riguarda il numero di vittorie.

Sono 16 i match vittoriosi in Emilia, a discapito di 20 pareggi e 43 successi del club rossoblu.