Bologna-Lazio, mossa a sorpresa di Sarri: lui titolare! Neanche un minuto in stagione

Mossa a sorpresa di Maurizio Sarri verso la gara tra Bologna e Lazio, pronto un calciatore al suo esordio stagionale

Il conto alla rovescia sta per terminare, una manciata d’ore soltanto separano Bologna e Lazio dell’attesissimo match di questa sera. Lo sa bene il tecnico Maurizio Sarri che proprio in questi minuti starebbe ultimando la formazione ufficiale da schierare in campo.

Come riportato da Il Corriere dello Sport a tal proposito potrebbe toccare a Mario Gila conquistare le redini della difesa. Casale è infortunato mentre lo stacanovista Romagnoli necessita di un turno di recupero, ecco dunque che salgono le possibilità di vedere il centrale spagnolo per la prima volta in campo in stagione.