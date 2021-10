Verona Lazio: biancocelesti in partenza per la trasferta veneta – VIDEO

Verona Lazio, i biancocelesti sono da poco partiti alla volta del città veneta emiliano dove domani li attende la squadra di Tudor

Giorno di vigilia in casa Lazio, con la squadra di Maurizio Sarri impegnata domani a Bentegodi contro i gialloblù di Tudor. I biancocelesti cercano continuità dopo la vittoria contro l’Inter in campionato e il pareggio contro il Marsiglia in Europa League. I veneti invece vogliono il riscatto dopo la sconfitta subita in rimonta contro il Milan.

I biancocelesti sono in partenza da Fiumicino. Questo il video dei laziali che sono arrivati in stazione, postato suoi social ufficiali del club capitolino.