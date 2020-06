Emergenza Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile – 9 giugno

Emergenza Coronavirus: il bollettino diramato dalla Protezione Civile con i dati aggiornati ad oggi 9 giugno

Continua l’aggiornamento della Protezione Civile riguardo l’emergenza Coronavirus in Italia. Anche oggi è stato pubblicato il bollettino contenente i dati sull’incidenza del virus.

I positivi sono arrivati a toccare quota 32.872 (-1.858 rispetto a ieri). I decessi in totale sono 34.043, con 79 unità in più nelle ultime 24 ore. Le persone guarite sono 168.646, +2.062 degenze nella giornata di oggi. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione 20 pazienti.