Emergenza Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile – 7 maggio

La Protezione Civile ha rivelato i dati aggiornati riguardanti l’emergenza Coronavirus in Italia. Numeri che fanno ben sperare

La Protezione Civile ha voluto aggiornare la situazione in Italia riguardo il Coronavirus. Ecco il bollettino con i dati di oggi pubblicati sul sito ufficiale.

I positivi sono 89.624 (-1904 rispetto a ieri). I decessi sono saliti a 29.958 (+274 in confronto a ieri). Le persone guarite sono in aumento: 3.031 nella giornata di oggi e 96.276 in totale. In terapia intensiva i casi sono diminuiti di 22 unità.