Bodo Glimt Roma 6-1: disfatta e record negativo per i giallorossi

La Roma di Mourinho travolta in Conference League dal Bodo Glimt 6-1. Una scofitta che segna un record negativo per i giallorossi. Ecco quale

Sconfitta clamorosa. nella terza giornata della fase a gironi della Conference League, la Roma incassa un pesantissimo 6-1 contro il Bodø/Glimt, che domina dall’inizio alla fine grazie alle doppiette di Solbakken (71′ e 80′) e Botheim (8′ e 52′) e ai gol di Pellegrino (78′) e Berg (20′). Inutile, per i capitolini, la rete del momentaneo 2-1 di Carles Perez: la formazione di Knutsen si prende la vetta del gruppo C con 7 punti.

Non solo. A causa di questa sconfitta la Roma si è assicurata un record che sicuramente avrebbe preferito evitare. È infatti la prima squadra ad aver subito almeno 6 gol in una partita in tutte e tre le competizioni Uefa.