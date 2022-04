Bodo/Glimt, clacson nella notte. Saltnes: «Metteremo i tappi»

Il calciatore del Bodo/Glimt Saltnes ha parlato dei clacson dei tifosi della Roma all’esterno dell’albergo della squadra norvegese

Ulrik Saltnes, centrocampista del Bodo/Glimt, in conferenza stampa ha parlato dei clacson dei tifosi della Roma all’esterno dell’albergo della squadra norvegese.

LE PAROLE – «Siamo abituati alla confusione e andrà tutto bene. Abbiamo tante persone con noi per la sicurezza, ma non siamo spaventati. Se qualcuno suonerà il clacson metterò i tappi. I nostri tifosi? Sono fantastici. Se non fossi stato un giocatore avrei fatto sicuramente il tifoso. Sono un po’ invidioso di chi può trascorrere la Pasqua qui a Roma».