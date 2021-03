Bob Lovati, il ricordo della Lazio nell’anniversario della scomparsa FOTO

La Lazio ha voluto ricordare sui social il grande Bob Lovati, ex portiere e dirigente, scomparso il 30 marzo di 10 anni fa

Una vita passata nella Lazio, prima da calciatore e poi da allenatore e dirigente, condividendo gioie e dolori con l’aquila cucita sul cuore. Stiamo parlando, ovviamente, del grande Bob Lovati, che esattamente 10 anni fa ci ha lasciati.

Per questo, la società biancoceleste ha voluto ricordarlo sui social, pubblicando alcune foto importanti della sua avventura con questi colori: dalla vittoria della Coppa Italia 1958, agli abbracci con Re Cecconi e alle sigarette fumate in compagnia di Felice Pulici. Una storia meravigliosa, che può essere racchiusa in una sola parola: Lazio.