Boateng a Dazn: «Le motivazioni le trovo vincendo. Non ci arrendiamo»

Jerome Boateng, difensore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio del match con la Lazio

LE PAROLE – «Le motivazioni le trovo principalmente vincendo. Non importa in che squadra gioco e anche per i miei compagni è così, noi non ci arrendiamo dopo un momento in cui la fortuna non ci ha assistito. Abbiamo incassato dei gol fuori dal comune, una cosa che non aiuta. Stiamo facendo progressi e penso che nell’ultimo match si sia visto che proviamo a dare il meglio».