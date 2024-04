Blasquez: «L’Europa? Difficile competere visto che squadre come la Lazio sono sempre in top 10 ogni anno»

Blasquez, il Ceo del Genoa è intervenuto parlando della corsa ai posti in Europa includendo per il futuro il club ligure

Intervenuto ai microfoni di CaughtOffside il Ceo del Genoa Blasquez ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla corsa ai posti europei includendo per il futuro il suo club

PAROLE – In Italia è difficile entrare nella top 10. Ogni stagione ci sono squadre come Milan, Inter, Roma, Lazio, Fiorentina, Atalanta e altre che competono per le competizioni europee. Non è semplice, c’è un gap nel budget tra il nostro club e questi. È fondamentale dall’inizio della prossima stagione essere in competizione ed essere alle porte dell’Europa. Tra due stagioni da ora avremo realistiche possibilità di qualificarci in Europa