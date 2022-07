Bjekovic: «Milinkovic top assoluto, ma è da 7 anni alla Lazio...»

Nenad Bjekovic ha parlato di Milinkovic in un’intervista per le pagine di Tuttosport: ecco le sue parole

Il presidente della Federcalcio serba, Nenad Bjekovic, ha rilasciato una lunga intervista per le pagine di Tuttosport, in cui ha avuto modo di soffermarsi anche su Milinkovic:

«E poi c’è Sergej, altro prospetto “top”, di valore assoluto: Milinkovic-Savic con la Serbia ha vinto l’oro agli Europei Under 19 in Lituania nel 2013 e s’è laureato campione del mondo Under 20 nel 2015 in Nuova Zelanda. Però è da 7 stagioni che gioca nella Lazio e adesso ha 27 anni: mi domando perché una “big” europea non lo acquista permettendogli di compiere l’ultimo salto di qualità in modo che anche lui possa disputare sempre la Champions e lottare per i massimi obiettivi come Vlahovic. Il “Sergente” alla Juve? Ma certo, perché no? Anzi, magari: che coppia sarebbero insieme anche in un club…».