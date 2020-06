Bizzarri: «La Coppa Italia con la Lazio un bel ricordo. Biava-Dias in difesa i migliori»

Bizzarri, le parole dell’ex portiere, tra le altre della Lazio, sulla ripartenza del campionato e anche sulla sua carriera

Albano Bizzarri, ex portiere della Lazio e non solo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole.

RIPARTENZA – «Penso che i campionati si devono finire in campo. Non mi sembra giusto andare in coppa o retrocedere d’ufficio. Non è stato uno stop come quello per andare in vacanza, ma i giocatori hanno continuato ad allenarsi. In un mese si torna in forma. Non si sapeva quando sarebbe finita la pandemia, quindi tutti si sono allenati in una certa maniera. Gli infortuni? Fanno parte della nostra professione».

PASSATO – «Ho avuto momenti belli ma anche duri in Italia. Con il Catania e con il Chievo ho vissuto momenti particolari, dove abbiamo fatto campionati bellissimi. E’ stato bello vincere la Coppa Italia con la Lazio, anche se non ero titolare. Bella poi l’esperienza a Udine, me la porto nel cuore. La coppia Diaz-Biava è stata davvero molto bella. Ma anche al Chievo, dove prendevo al massimo un gol a partita».