Birindelli: «Lazio? Ha un gruppo importante, sullo scudetto...»

Alessandro Birindelli è intervenuto in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24. L’ex difensore bianconero ha presentato l’attesissimo derby d’Italia contro l’Inter e ha parlato anche della lotta sudetto che potrebbe conivolgere anche le due romane. Ecco le sue parole:

«Per me le favorite per questo campionato non si distaccano di molto da quelle degli ultimi anni. Al di là che la Juventus sia un pochino più indietro, vedo il Napoli come una delle favorite: lo era già negli anni precedenti, lo è tutt’ora. Poi vedo il Milan perché si è consolidato, ha dimostrato di essere una bella realtà e ha confermato che non è stata un caso la bella stagione dell’anno scorso. Questa squadra è andata a migliorarsi inserendo giocatori di esperienza e giovani molto bravi. Non dimentichiamo l’Inter perchè è la pretendente al titolo. A queste possono aggiungersi anche Roma e Lazio: sono squadre che hanno cambiato solo quest’anno filosofia di gioco e di pensiero, ma hanno gruppi importanti che da anni giocano assieme. Io credo che sarà un campionato avvincente».

