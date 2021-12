Biglietti Sampdoria Lazio: il dato aggiornato sulle vendite

Sampdoria-Lazio, 3600 al Ferraris: 2326 i mini abbonamenti sottoscritti finora e 400 tagliandi per il settore ospiti

Sampdoria-Lazio si avvicina. Per il momento sono 3600 i biglietti venduti compresivi dei 2326 mini abbonamenti sottoscritti, come riporta La Repubblica.

Sono 400 i tagliandi venduti per il settore ospiti. La vendita sarà aperta fino ai fischio d’inizio in programma per domenica 5 dicembre alle ore 18. La sfida rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione degli uomini di Sarri, costretti a vincere per non perdere ulteriore contatto dalle posizioni di testa.