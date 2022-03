Biglietti Roma Lazio, sold out scontato: il dato sui tagliandi venduti

Biglietti Roma Lazio, si va verso lo scontato sold out: il dato sui tagliandi venduti fino a questo momento

Roma è già in fibrillazione per il derby del 20 marzo. I tifosi non vedono l’ora che la città si fermi per IL derby e -ovviamente – si va verso il classico sold out.

Oltre 35.000 biglietti sono già stati venduti. In merito ai tifosi della Lazio si contano attualmente 3.100 tickets su 14.000 disponibili, ricordando però che la fase di vendita riservata agli abbonati è partita il 28 febbraio, mentre per quella libera partirà da lunedì 7 marzo alle 16:00.