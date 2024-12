Biglietti Napoli Lazio, ecco quando partirà la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli

Biglietti Napoli Lazio, il comunicato del club capitolino sulla sfida di campionato allo stadio Maradona

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i tagliandi per la gara di Serie A EniLive Napoli-Lazio allo stadio Diego Armando Maradona, in programma domenica 8 dicembre alle ore 20:45.

 Prezzo Tagliando € 50,00

 Modalità di vendita: Circuito TicketOne solo WEB

 Inizio Vendite: martedì 03.12.2024 ore 15.00

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO